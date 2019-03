Genova. Positivo weekend per i colori del Basket Pegli. Fine settimana che si apre con la doppia vittoria del venerdì, quando sul legno amico gli Under 20 regolano il BVC Sanremo col punteggio di 90-72 mettendo un’ipoteca sulla terza piazza ed insediano seriamente anche la seconda, ormai nel mirino dei giovani pegliesi.

Successo anche per l’Under 16 femminile B con affermazione nell’ultima giornata della regular season ed è pronta ad affrontare i playoff. Se la vedrà con Sestri Levante.

La giornata di sabato si apre con una netta sconfitta nel campionato Under 13 del gruppo 2007 contro il My Basket; stessa sorte per i 2006 nello stesso campionato in trasferta con l’Auxilium.

Sorridono gli Under 18 che vincono di misura contro Loano: anche per loro la post season è ad un passo. Vittoria per il gruppo Under 16 Eccellenza che apre il secondo girone con i 2 punti nella difficile trasferta di Galliate.

Trionfo per la prima squadra in Serie C Silver che chiude la stagione regolare con una vittoria ai danni della Pallacanestro Sestri. Sesta posizione finale ed accoppiamento nei quarti di finale dei playoff col Cus Genova.