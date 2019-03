Ciclismo, Milano-Sanremo: 175 i partecipanti, ecco i numeri dei protagonisti

Genova. Sabato 23 marzo si correrà la 110ª edizione della gara ciclistica Milano-Sanremo. Come da tradizione, i corridori partiranno alle ore 10,10 in via della Chiesa Rossa nel capoluogo lombardo, dopo la consueta parata davanti al Castello Sforzesco alle 9,45 ed un trasferimento di 7,6 chilometri.

Il traguardo, da cinque anni, è stato riportato in via Roma, dove si sono concluse le edizioni comprese tra il 1949 e il 1985 e tra il 1994 e il 2007, a due soli chilometri dalla fine della discesa del Poggio; il tragitto avrà una lunghezza complessiva di 291 chilometri.

Il giorno della gara su www.ivgsport.it potrete trovare la diretta testuale della corsa, con aggiornamenti costanti dalla partenza fino all’arrivo.

Ipotizzando una media di 42 km/h, l’ingresso in Liguria, in provincia di Genova, è previsto intorno alle ore 13,13; l’ingresso in provincia di Savona intorno alle 14,15. Saranno circa 39,5 i chilometri da percorrere in provincia di Genova e circa 77,6 in provincia di Savona.

I plurivincitori della corsa sono Eddy Merckx con 7 vittorie; Costante Girardengo con 6; Gino Bartali e Erik Zabel con 4; Fausto Coppi, Roger De Vlaeminck e Óscar Freire con 3 successi; Gaetano Belloni, Alfredo Binda, Giuseppe Olmo, Loretto Petrucci, Miguel Poblet, Laurent Fignon e Loretto Petrucci con 2. Lo scorso anno vinse Vincenzo Nibali.

In gara ci saranno 175 atleti, in rappresentanza di 25 squadre che schiereranno 7 corridori l’una. L’Italia è la nazione più rappresentata con 49 ciclisti iscritti. Seguono Belgio (22), Francia (20), Paesi Bassi (10), Australia (8), Gran Bretagna (6), Spagna (6), Danimarca (6), Germania (5), Polonia (5), Svizzera (4), Stati Uniti (4), Norvegia (4), Slovenia (3), Colombia (3), Austria (3), Sudafrica (2), Irlanda (2), Repubblica Ceca (2), Lettonia (2), Kazakhstan (1), Slovacchia (1), Lussemburgo (1), Argentina (1), Israele (1), Lituania (1), Portogallo (1), Russia (1), Ungheria (1).

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti con i corrispondenti numeri di dorsale.

Bahrain Merida Pro Cycling Team

001 Vincenzo Nibali (ITA)

002 Sonny Colbrelli (ITA)

003 Heinrich Haussler (AUS)

004 Kristjan Koren (SLO)

005 Matej Mohoric (SLO)

006 Marcel Sieberg (GER)

007 Dylan Teuns (BEL)

AG2R La Mondiale

011 Romain Bardet (FRA)

012 Julien Duval (FRA)

013 Dorian Godon (FRA)

014 Oliver Naesen (BEL)

015 Nans Peters (FRA)

016 Clement Venturini (FRA)

017 Larry Warbasse (USA)

Androni Giocattoli – Sidermec

021 Manuel Belletti (ITA)

022 Matteo Busato (ITA)

023 Mattia Cattaneo (ITA)

024 Marco Frapporti (ITA)

025 Francesco Gavazzi (ITA)

026 Fausto Masnada (ITA)

027 Matteo Montaguti (ITA)

Astana Pro Team

031 Magnus Cort Nielsen (DEN)

032 Davide Ballerini (ITA)

033 Manuele Boaro (ITA)

034 Dario Cataldo (ITA)

035 Laurens De Vreese (BEL)

036 Yevgeniy Gidich (KAZ)

037 Jonas Gregaard Wilsly (DEN)

Bardiani – CSF

041 Vincenzo Albanese (ITA)

042 Enrico Barbin (ITA)

043 Mirco Maestri (ITA)

044 Umberto Orsini (ITA)

045 Lorenzo Rota (ITA)

046 Alessandro Tonelli (ITA)

047 Luca Wackermann (ITA)

Bora – Hansgrohe

051 Peter Sagan (SVK)

052 Sam Bennett (IRL)

053 Maciej Bodnar (POL)

054 Marcus Burghardt (GER)

055 Jeanne-Pierre Drucker (LUX)

056 Oscar Gatto (ITA)

057 Daniel Oss (ITA)

CCC Team

061 Greg Van Avermaet (BEL)

062 Alessandro De Marchi (ITA)

063 Michael Schar (SUI)

064 Gijs Van Hoecke (BEL)

065 Nathan Van Hooydonck (BEL)

066 Guillaume Van Keirsbulk (BEL)

067 Lukasz Wisniowski (POL)

Cofidis Solutions Crédits

071 Christophe Laporte (FRA)

072 Nacer Bouhanni (FRA)

073 Julien Simon (FRA)

074 Geoffrey Soupe (FRA)

075 Kenneth Van Bilsen (BEL)

076 Bert Van Lerberghe (BEL)

077 Zico Waeytens (BEL)

Deceuninck – Quick Step

081 Julian Alaphilippe (FRA)

082 Tim Declercq (BEL)

083 Philippe Gilbert (BEL)

084 Yves Lampaert (BEL)

085 Ariel Maximiliano Richeze (ARG)

086 Zdenek Stybar (CZE)

087 Elia Viviani (ITA)

Direct Energie

091 Niki Terpstra (NED)

092 Niccolò Bonifazio (ITA)

093 Lilian Calmejane (FRA)

094 Jérôme Cousin (FRA)

095 Fabien Grellier (FRA)

096 Paul Ourselin (FRA)

097 Anthony Turgis (FRA)

EF Education First-Drapac p/b Cannondale

101 Simon Clarke (AUS)

102 Sean Bennett (USA)

103 Alberto Bettiol (ITA)

104 Lawson Craddock (USA)

105 Sebastian Langeveld (NED)

106 Daniel Mclay (GBR)

107 Sacha Modolo (ITA)

Groupama – FDJ

111 Arnaud Démare (FRA)

112 Jacopo Guarnieri (ITA)

113 Ignatas Konovalovas (LTU)

114 Stefan Küng (SUI)

115 Matthieu Ladagnous (FRA)

116 Olivier Le Gac (FRA)

117 Anthony Roux (FRA)

Israel Cycling Academy

121 Krists Neilands (LAT)

122 Davide Cimolai (ITA)

123 Conor Dunne (IRL)

124 Sondre Holst Enger (NOR)

125 Guy Sagiv (ISR)

126 Kristian Sbaragli (ITA)

127 Tom Van Asbroeck (BEL)

Lotto Soudal

131 Caleb Ewan (AUS)

132 Adam Hansen (AUS)

133 Jens Keukeleire (BEL)

134 Roger Kluge (GER)

135 Nikolas Maes (BEL)

136 Tomasz Marczynski (POL)

137 Tosh Van Der Sande (BEL)

Mitchelton-Scott

141 Matteo Trentin (ITA)

142 Edoardo Affini (ITA)

143 Michael Hepburn (AUS)

144 Daryl Impey (RSA)

145 Christopher Juul Jensen (DEN)

146 Luka Mezgec (SLO)

147 Robert Stannard (AUS)

Movistar Team

151 Alejandro Valverde (ESP)

152 Carlos Barbero Cuesta (ESP)

153 Daniele Bennati (ITA)

154 Carlos Alberto Betancur (COL)

155 Lluis Guillermo Mas Bonet (ESP)

156 Mikel Landa (ESP)

157 Jürgen Roelandts (BEL)

Neri Sottoli – Selle Italia – KTM

161 Giovanni Visconti (ITA)

162 Francesco Manuel Bongiorno (ITA)

163 Umberto Marengo (ITA)

164 Luca Pacioni (ITA)

165 Luca Raggio (ITA)

166 Sebastian Schonberger (AUT)

167 Simone Velasco (ITA)

Team Dimension Data

171 Roman Kreuziger (CZE)

172 Stephen Cummings (GBR)

173 Bernhard Eisel (AUT)

174 Enrico Gasparotto (ITA)

175 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA)

176 Giacomo Nizzolo (ITA)

177 Tom Jelte Slagter (NED)

Team Jumbo-Visma

181 Dylan Groenewegen (NED)

182 Amund Grondahl Jansen (NOR)

183 Neilson Powless (USA)

184 Mike Teunissen (NED)

185 Wout Van Aert (BEL)

186 Jos Van Emden (NED)

187 Danny Van Poppel (NED)

Team Katusha-Alpecin

191 Enrico Battaglin (ITA)

192 Jose Isidro Maciel Goncalves (POR)

193 Marco Haller (AUT)

194 Reto Hollenstein (SUI)

195 Viacheslav Kuznetsov (RUS)

196 Nils Politt (GER)

197 Mads Wurtz Schmitz (DEN)

Team Novo Nordisk

201 Sam Brand (GBR)

202 Fabio Calabria (AUS)

203 Peter Kusztor (HUN)

204 David Lozano Riba (ESP)

205 Andrea Peron (ITA)

206 Charles Planet (FRA)

207 Umberto Poli (ITA)

Team Sky

211 Michal Kwiatkowski (POL)

212 Owain Doull (GBR)

213 Filippo Ganna (ITA)

214 Tao Geoghegan Hart (GBR)

215 Michal Golas (POL)

216 Salvatore Puccio (ITA)

217 Luke Rowe (GBR)

Team Sunweb

221 Michael Matthews (AUS)

222 Roy Curvers (NED)

223 Tom Dumoulin (NED)

224 Marc Hirschi (SUI)

225 Soren Kragh Andersen (DEN)

226 Nicolas Roche (COL)

227 Casper Pedersen (DEN)

Trek-Segafredo

231 John Degenkolb (GER)

232 Gianluca Brambilla (ITA)

233 Koen De Kort (NED)

234 Markel Irizar Aranburu (ESP)

235 Toms Skujins (LAT)

236 Jasper Stuyven (BEL)

237 Edward Theuns (BEL)

UAE Team Emirates

241 Alexander Kristoff (NOR)

242 Sven Erik Bystrom (NOR)

243 Fernando Gaviria (COL)

244 Marco Marcato (ITA)

245 Jasper Philipsen (BEL)

246 Oliviero Troia (ITA)

247 Diego Ulissi (ITA)