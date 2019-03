Chiese in musica sbarca nel centro storico e a palazzo Tursi: ecco il programma dei concerti gratuiti

Genova. Prosegue la suggestione dei concerti di ‘Chiese in musica’. Dopo il successo dell’inaugurazione lo scorso gennaio, la stagione 2019 entra nel vivo proponendo un weekend ricco di concerti, che spaziano dal classico, al barocco al gospel. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Sabato 16 marzo saranno tre i momenti musicali nelle chiese del centro storico: alle 15.30 nella Chiesa della Maddalena si esibirà il Coro Quattro Canti; alle 16.30 nella Chiesa di San Sisto di Prè il Coro Soreghina, mentre alle 18 nella Chiesa di San Luca sarà la volta del Coro Monti Liguri. Domenica 17 marzo nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si susseguiranno le tre esibizioni del Vigo Ensemble, del Coro Brinella e di Los Paticos Feos, rispettivamente alle 15.30, 16.30 e 17.30.

«Chiese in Musica è destinata ad affermarsi come proposta di punta per la nostra città – dichiara l’assessore al Turismo Paola Bordilli – la rassegna si è dimostrata infatti capace di coinvolgere ed emozionare non solo i genovesi, ma anche i tanti turisti che partecipano. È anche per questo che, tra le novità che abbiamo pensato per il 2019, ci sarà la presenza fissa di un presentatore che farà gli “onori di casa”, in italiano e in inglese, e darà il giusto rilievo agli artisti e alle location. Alle chiese genovesi, sempre accoglienti e di atmosfera, si aggiunge in questa edizione lo scenografico salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, dove sarà possibile godere di momenti musicali».

«Auspicando che la rassegna raggiunga livelli qualitativi sempre più elevati – conclude Bordilli – rivolgiamo ancora alle numerose realtà musicali genovesi l’invito a partecipare, in una vetrina speciale che intendiamo dedicare a chi lavora con la musica con impegno e passione».

I cori e i musicisti interessati possono aderire compilando il form dedicato sul sito del Comune di Genova, all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/form/chiese-musica. L’intero programma della rassegna è consultabile sul sito www.visitgenoa.it