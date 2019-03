Chiavari, anziana investita da una moto: è grave

Chiavari. Incidente stradale intorno alle 15 di questo pomeriggio a Chiavari, in via Parma, in una zona non lontana dal campo sportivo di Caperana.

Una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. L’anziana ha ricevuto le prime cure sul posto grazie all’intervento dell’automedica del 118.

Con diversi traumi, è stata poi portata in codice rosso all’ospedale Galliera di Genova da un’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno.