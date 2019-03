Genova. Inizieranno domani, Martedì 12 Marzo, i lavori per liberare i canali di via Piacenza e di via Damiano Chiesa. L’intervento è il primo di una serie di investimenti concordati tra amministrazione comunale e Ato per liberare tutti i condotti delle acque bianche cittadine dalla presenza di tubi dell’acqua potabile. Un investimento totale di circa 100.000 euro, a carico di Iren Acqua Tigullio e cofinanziato da Ato.

Per ampliare la sezione di passaggio e consentire un maggiore deflusso delle acque meteoriche provenienti monte, sarà necessario rimuovere dal canale di via Piacenza un tubo dell’acquedotto di circa 30 cm di diametro e, successivamente, si procederà con l’abbattimento di un muro individuato all’interno del canale di via Damiano Chiesa, che ad oggi risultava sempre vuoto anche in caso di forti piogge: obiettivo, scaricare le acque piovane direttamente nel canale centrale di viale Kasman.

Foto 2 di 2



Per quanto concerne la viabilità, come indicato dall’ordinanza n.13 della Polizia Municipale, dalle ore 8.30 di domani, martedì 12 Marzo, fino a termine lavori, in via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra via Piacenza e via Orsi, è interdetta la circolazione veicolare ed è vietata la sosta, con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli. Senso unico di marcia con direzione mare monte in Via Piacenza nel tratto adiacente a via Damiano Chiesa: obbligo di svolta a destra all’intersezione di via Piacenza , via Ugolini e via Bado Giannotto per i veicoli provenienti da via Piacenza con direzione monte mare; obbligo di direzione dritto e a destra all’intersezione tra via Piacenza, via Ugolini e via Bado Giannotto per i veicoli provenienti da via Bado Giannotto, ed infine obbligo di svolta a sinistra all’intersezione tra via Piacenza, via Ugolini, via Bado Giannotto per i veicoli provenienti da via Ugolini.

Spiega il consigliere incaricato al ciclo delle acque e delegato Ato, Paolo Garibaldi «Gli interventi che stiamo predisponendo sono assolutamente necessari per ridurre il pericolo di allagamenti localizzati nel tratto di via Piacenza angolo via Damiano Chiesa, ma anche per alleggerire la massa d’acqua che arriva in corso Lavagna e via Entella, permettendo il corretto deflusso delle acque meteoriche fino all’immissione nel canale finale di Viale Kasman. Stiamo programmando gli stessi lavori in via Bado Giannotto, via Ugolini, via Piacenza (rimozione di tubo da 30 cm); in piazza Roma incrocio via Brizzolara e via Nino Bixio (rimozione tubo da 50 cm) ed infine in piazza Roma inizio di corso Dante (rimozione tubo da 30 cm) per liberare il canale che serve via Grimaldi e corso Dante stesso».