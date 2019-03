Che cosa è per te #genovamorethanthis? Sui social la sfida per raccontare il brand genovese

Genova. In occasione del quinto compleanno del brand Genovamorethanthis, dal 19 marzo 2014 protagonista sul web e soprattutto sui social, il Comune di Genova promuove l’iniziativa Che cos’è per te #Genovamorethanthis? un invito rivolto agli utenti dei principali social network, ai quali viene chiesto di raccontare il proprio approccio con #Genovamorethanthis.

“Abbiamo pensato che il miglior modo di rendere omaggio alla storia di questo logo fosse quello di lanciare una call to action, per coinvolgere gli utenti social che ogni giorno promuovono Genova come città da vivere e da visitare – spiega l’assessore alle Politiche culturali e marketing territoriale, Barbara Grosso – In questo modo, le parole e i pensieri degli affezionati dell’hashtag #Genovamorethanthis saranno lo strumento attraverso il quale promuovere la città per il city break di primavera e per le vacanze estive”.

In un mondo in cui lo smartphone è diventato la guida tascabile di ogni viaggiatore, prende sempre più campo l’experience, ovvero il passa parola di chi vive o visita la destinazione Genova, condividendo sui social emozioni e ricordi legati alla nostra città. Negli ultimi anni i social hanno infatti assunto un ruolo centrale rispetto alla promozione turistica, basti pensare che, solo su Instagram, fino ad oggi sono state ben 330.975 le foto postate con l’hashtag #Genovamorethanthis.

Su Instagram – nelle storie in evidenza del profilo @genovamorethanthis sarà disponibile un modello di story che gli utenti potranno salvare con uno screenshot oppure ripostare con il proprio messaggio, taggando @genovamorethanthis per poter essere ricondivisi. Su Facebook – è stato creato l’evento “Happy Birthday Genovamorethanthis!”, all’interno del quale gli utenti possono interagire postando immagini, video e racconti brevi. Su Twitter – la sfida è quella di raccontare #Genovamorethanthis in soli 280 caratteri, utilizzando l’hashtag ufficiale e citando il profilo @GenovaEventi.

Dopo il 19 marzo, i messaggi dei follower verranno raccolti per realizzare un mini racconto condiviso, che verrà poi reso pubblico. A scelta del social media team di Genovamorethanthis, i 5 contenuti ritenuti più coinvolgenti ed emozionanti verranno premiati con un gadget brandizzato.