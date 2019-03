Cercasi comparse per la serie tv con la “detective” Cortellesi: martedì il casting a Genova

Genova. Si svolgeranno dal 25 marzo al 6 aprile a Genova e dintorni le riprese di Pedra Delicado, serie tv poliziesca ispirata a una catena di libri incentrata su una detective a Barcellona e che avrà per protagonista Paola Cortellesi.

La casa di produzione, Cattleya, una delle principali in Italia, ricerca comparse: Genova e Liguria Film Commission, che supportano la produzione, spiega che si cercano, in particolare, donne dai 18 ai 30 anni, italiane e straniere e bambini/e dai 2 ai 10 anni, anche in questo caso italiani e stranieri.

La ricerca è rivolta ai soli residenti a Genova e provincia. L’impegno richiesto è di 1 o 2 giorni di riprese. Il casting si terrà il giorno 5 marzo 2019, dalle ore 10 alle 18, presso Villa Bombrini, via Muratori 5, Genova Cornigliano.

E’ fondamentale che gli interessati si presentino con una fotocopia del documento (carta d’identità) e del codice fiscale (anche e soprattutto per i minori). E’ necessario per gli stranieri il permesso di soggiorno valido. Per informazioni scrivere a: castingagenova@gmail.com (nessuna informazione sarà fornita per via telefonica).