Centro storico, provano a rubare in un bar, ma un passante avverte la polizia. Arrestati

Genova. La Polizia di Stato di Genova questa notte ha arrestato per tentato furto aggravato un cittadino dell’Ecuador di 18 anni ed ha denunciato, questa mattina, un connazionale di 34 anni per il medesimo reato.

Un cittadino senegalese, che si trovava in piazza della Posta Vecchia, ha notato uscire da una finestra di un bar i due sudamericani con un pc ed un equalizzatore poco prima trafugati all’interno del locale.

L’uomo immediatamente ha telefonato al 112 ed ha inseguito i due ladri riuscendo a bloccarne uno, il 18enne, con in mano tutta la refurtiva, mentre il complice è riuscito a scappare. Una volante della Questura, subito intervenuta in soccorso del senegalese, ha così tratto in arresto il 18enne riuscendo a restituire tutta la refurtiva al proprietario del bar. Questa mattina i poliziotti dell’Ufficio Volanti, dopo un’indagine lampo, sono riusciti a “pizzicare” il complice presso la sua abitazione.