Centro storico, procede riqualificazione ecopunti. Entro il 2019 allestiti quattro nuovi spazi

L’assessore Campora, rispondendo ad un’interrogazione della consigliera Rossetti (Lega), ha annunciato che nel 2019 l’amministrazione civica interverrà per riqualificare ed aumentare la rete degli ecopunti.

Si procederà in due lotti: nel primo semestre ne verranno riqualificati quattro già esistenti e altri due verranno allestiti in alcuni dei locali sequestrati alla mafia. Nel seconda parte dell’anno saranno cinque le riqualificazioni di punti già esistenti mentre uno di questo sarà trasformato in magazzino.

Inoltre potrebbero arrivare due nuovi punti, localizzati in due immobili, uno già assegnato, e un altro di proprietà di un privato non meglio specificato, immobile che il comune andrà ad acquistare.

In centro storico ci sono 34 ecopunti, nel 2018 sono stati riqualificati nove, ammodernati con telecamere e il meccanismo di accesso attraverso badge.