Genova. Il girone B della Serie D di pallavolo femminile ha visto il turno numero diciannove. A tre gare dal termine i cinque punti di margine del Casarza Ligure sembrano uno spazio tranquillo per la promozione diretta in Serie C.

Il Casarza Ligure, che guida la classifica, ha osservato il turno di riposo. Il Podenzava volley ha così accorciato le distanze, vincendo contro la Normac. I punti di distacco sono ora cinque, davvero difficile pensare che la squadra di coach Saccomani possa ribaltare ora il campionato.

Terza piazza, con trentotto punti, la Subaru Olympia. I genovesi hanno perso il treno del secondo posto subendo una pesante sconfitta in casa del Santa Sabina. Tre a uno il risultato per le biancoblù, capitanate da Margherita Molari. Olympia e Podenzana dovranno quindi passare dai playoff.

Ultima piazza della serie sempre per la Elsel pallavolo Spezia, che ha raccolto solo un punto in diciotto gare. Le spezzine hanno conquistato questo primo punto proprio domenica pomeriggio, cedendo al tie break contro la Hygenfresh Albarovolley.

Vittorie casalinghe, poi, per Volley Genova Vgp e Serteco. Il Vgp ha piegato in quattro set la Lunezia volley, tenendo il quinto posto. Tre a zero, invece, per la Serteco sulla Paladonbosco pallavolo Genova: la squadra di Marco Trabucco è ora quarta.

Il prossimo turno potrebbe essere già decisivo per la classifica e le promozioni in Serie C. Il Casarza Ligure giocherà in casa della Subaru Olympia, mentre il Podenzana ospiterà il Santa Sabina: una mancata vittoria del Podenzana potrebbe consegnare il primo posto e la promozione diretta al Casarza già al ventesimo turno.