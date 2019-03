Carcere di Pontedecimo, detenuta appicca incendio in cella

Genova. Momenti di tensione ieri nel carcere genovese di Pontedecimo, sezione femminile, quando una detenuta ha deciso di appiccare volontariamente un incendio all’interno della sua cella per protestare e chiedere una dose in più della terapia che sta seguendo.

A darne notizia il sindacato di polizia penitenziaria della Uil. “La donna, 34 anni, polacca, in carcere per tentato omicidio, ha inoltre inveito contro le poliziotte intervenute – racconta il segretario regionale della Uilpa Fabio Pagani – le operazioni di salvataggio e spegnimento

dell’incendio si sono concluse con esito positivo. La detenuta dopo una visita medica alla locale infermeria, è stata trasferita in un’altra stanza”.

“Le agenti – sottolinea Pagani – nonostante il pericolo, non hanno esitato a porre a rischio la propria incolumità pur di salvare la vita della detenuta messa a rischio dai fumi tossici sprigionatisi a causa delle intense fiamme – pertanto intendiamo far giungere ai colleghi di Genova Pontedecimo il nostro convinto plauso e i sentimenti della nostra ammirazione, in un istituto a tappo con la presenza di 78 detenute, un reparto, quello femminile, che è a limite del collasso, con la possibilità di contenere al massimo altre due persone”.