Camogli, Italia Nostra deposita ricorso contro progetto nuovo autosilos di piazza Matteotti

Genova. Italia Nostra ha depositato presso il Tribunale amministrativo regionale della Liguria un ricorso, con richiesta di sospensiva, contro il progetto approvato della costruzione di un nuovo autosilos interrato in piazza Matteotti a Camogli.

L’impugnativa è rivolta contro la documentazione prodotto, sottoscritta e autorizzata da Comune di Camogli, Regione Liguria, Sovrintendenza dei Beni culturali e paesaggistici della Liguria e NOVIM s.r.l., la ditta appaltatrice per i lavori di realizzazione.

Il progetto, previsto nelle parti liberate dell’ex scalo ferroviario, prevede due autorimesse, una privata e una pubblica, con diverse decine di posti auto. Secondo Italia Nostra, però, il progetto “fa acqua”, perchè la sua sostenibilità dipende dalla completa realizzazione dei due lotti, quando, per quanto riguarda il lotto pubblico non esistono, secondo i ricorrenti, le coperture.

Ma non solo: secondo l’associazione il progetto non rispetterebbe le prescrizioni della sovrintendenza, e ci sarebbero inoltre alcuni passaggi da chiarire in fase di approvazione della variante urbanistica.