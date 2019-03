Derby Samp-Genoa, la Lega di Serie A ha deciso quando si giocherà

Genova. Il derby della Lanterna si giocherà domenica 14 aprile alle 15 invece di lunedì 15 alle 20.30. Ad annunciarlo la Lega di Serie A che ha deciso la variazione di orario di alcune gare di campionato che si disputeranno nel prossimo mese di aprile.

La stracittadina Sampdoria- Genoa era, infatti, stata spostata per decisione dell’osservatorio sulla sicurezza delle manifestazione sportive del Viminale a lunedì 15 alle 20.30, per evitare la concomitanza o quasi con la mezza maratona di Genova. Una scelta che aveva suscitato molte polemiche e la richiesta di un nuovo spostamento anche da parte delle istituzioni.

In questo modo, di fatto, la concomitanza sarà praticamente sfiorata. Dal Comune di Genova e dall’organizzazione della manifestazione podistica spiegano che la situazione della viabilità in città dovrebbe tornare regolare per l’ora di pranzo. Lunedì sera, invece, si svolgerà invece Atalanta-Empoli, che era inizialmente prevista per il 14 aprile alle 15.