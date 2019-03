Caduta calcinacci dal ponte Monumentale, sfiorata una turista

Genova. Intorno all’ora di pranzo non c’erano molte persone in via XX Venti Settembre, questa mattina, per fortuna. Perché a un certo punto, dal porticato all’altezza del ponte Monumentale e all’incrocio con via San Vincenzo, sono caduti alcuni calcinacci.

Sul posto sono intervenuti, per mettere in sicurezza la struttura, i vigili del fuoco. Presente anche la polizia locale.

Una passante è stata sfiorata da un pezzo di intonaco e portata al pronto soccorso per accertamenti ma le sue condizioni non erano gravi. Il marciapiede è stato transennato nell’area di maggiore rischio.