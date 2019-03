Cadavere murato in una villa in Brianza, all’aeroporto di Genova fermata una donna che tentava la fuga

Genova. Una donna fermata in aeroporto al Cristoforo Colombo di Genova mentre tentava di imbarcarsi e, secondo i carabinieri, di sfuggire agli interrogatori. Si tratta di uno dei quattro fermi eseguiti dai carabinieri dei nuclei investigativi di Monza e Caltanissetta nell’ambito delle indagini sul ritrovamento di un cadavere murato in una parete di una villa di Senago, in Brianza.

Gli investigatori sarebbero quindi molto vicini a dare un nome e un volto a chi ha ucciso Lamaj Astrit, scomparso nel gennaio 2013 e rinvenuto, morto appunto, il 15 gennaio di quest’anno al residence Villa degli Occhi.

L’esecuzione del decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Monza, è nei confronti di quattro persone italiane residenti a Muggiò, Enna e Genova, e che sarebbero responsabili, in concorso tra loro, di omicidio e occultamento di cadavere. L’omicidio sarebbe maturato in ambienti criminali. Astrit, a quanto emerso, sarebbe stato ucciso per ritorsione per un furto di preziosi e perché aveva interrotto una relazione sentimentale con una persona cara a uno degli indagati.