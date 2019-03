Busalla. Il Busalla supera (2-0, Lobascio e Cotellessa) la Sammargheritese, acquisendo tre punti fondamentali in chiave salvezza. Tra i protagonisti della vittoria, troviamo il giovane portiere (classe 2000) Marco Canziani, che a dispetto della giovanissima età, dimostra padronanza del ruolo e buona personalità.

Successo importante, vero Marco?

“E’ un successo, il nostro, che va al di là dei tre punti ottenuti – afferma Canziani – la squadra ha meritato il successo in virtù di una gara attenta, determinata… la Samm, a dispetto della classifica, è una buon compagine e non è ststo per niente facile, venirne a capo… determinanti sono state le reti messe a segno da Lobascio e Cotelessa“.

Sei riuscito a ritagliarti uno spazio importante, nonostante la qualità della concorrenza … il tuo preparatore, Sandro Campanelli, ha spesso parole di elogio nei tuoi confronti…

“Ringrazio Sandrone, gran parte del merito delle mie prestazioni e di quelle dei miei compagni di reparto, sono dovute alla sua meticolosa preparazione... dopo aver giocato gare in Coppa Italia, sono arrivato, con quella odierna, a giocare l’ottava partita in un campionato di livello come l’Eccellenza, anche per merito di mister Cannistrà, che mi h sempre tenuto in alta considerazione ed all’aiuto dei miei compagni di squadra“.

La salvezza è a portata di mano…

“Quattro partite sono ancora lunghe, ma credo che riusciremo a centrare l’obiettivo. lo meritiamo per la qualità del gioco e per le peripezie (vedi allenamenti e partite lontane dal nostro terreno di gioco di Busalla), che abbiamo dovuto affrontare”.