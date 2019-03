Busalla, Gianfranco Cannistrà: “Successo più che meritato, abbiamo sfruttato le occasioni create”

Genova. Il Busalla si aggiudica (2-1) il match salvezza con l’Albenga, incamerando tre punti preziosi per la propria classifica.

Mister Gianfranco Cannistrà analizza le fasi e gli episodi che hanno portato al successo sugli ingauni.

“Volevamo, a tutti i costi, prendere i tre punti e li abbiamo, meritatamente, ottenuti – afferma il trainer – nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, segnando due goal con Repetto e Lobascio”.

“La partita è stata riaperta da un rigore (ndr, realizzato da Calcagn0) quanto meno dubbio, ma siamo comunque riusciti a controllare la gara, giocando meno palla a terra e calciando un pò troppe palle in profondità… forse anche per la paura di non riuscire a portare in porto un successo davvero utile“.

“L’Albenga è una squadra tosta, ma la vittoria ci voleva, da alcune partite abbiamo ripreso a macinare il gioco, a fare la partita… oggi, a differenza di altre gare, abbiamo sfruttato le occasioni, facendo nostri gli episodi che decidono gli incontri”.