Boschi in fiamme, i roghi si spostano a levante: stamani nuovo incendio ad Arzeno

Genova. Vigili del fuoco di Chiavari impegnati dall’alba di oggi per un incendio boschivo nella zona di Arzeno, nell’entroterra del Tigullio. Le squadre sono ancora sul posto.

Nella notte tra sabato e domenica oltre ai pompieri, anche i volontari erano stati impegnati a Rezzoaglio, mentre ieri pomeriggio un nuovo rogo, di alcuni tronchi lasciati a bordo strada, è divampato a Cicagna.

Dopo l’entrata in vigore dello stato di grave pericolosità che vieta l’accensione di fuochi sono già diversi gli incendi provocati da disattenzioni e infrazioni delle regole. Per l’incendio in località Ghierlo, a Rezzoaglio, non si esclude peraltro il dolo.