Bolzaneto, la fiera di San Giuseppe sfida il maltempo: banchi in strada e bar aperti

Genova. Nonostante le previsioni non lascino pensare a nulla di buono, stamani, dalle 5 i primi ambulanti erano già pronti ad allestire le loro bancarelle. E quindi, prevista pioggia oppure no, oggi le vie di Bolzaneto ospiteranno la gigantesca fiera di San Giuseppe.

Oltre 250 i banchetti attesi: prodotti tradizionali, a chilometro zero, piante e fiori, formaggi, salumi, miele, oggetti per la cura della casa, abbigliamento e tanto altro per l’attesissima fiera che ogni anno attira centinaia di visitatori da tutta Genova e provincia.

Le strade interessate alla manifestazione fieristica sono via Bolzaneto, via Zamperini, via Bettini, via Bonghi, via Doria, via Asolone, via Pasubio, piazza Savi, piazza Livraghi, piazza Rissotto.

Dalle ore 00,00 alle ore 24 del 17 marzo è istituito il divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti nelle seguenti strade: via Bolzaneto, (lato est), dalla Chiesa di N.S. della Neve a via Giro del Vento, via Bolzaneto, (lato ovest) da via P. Pastorino a via Giro del Vento, via Zamperini (ambo i lati), via Bettini (ambo i lati), via Bonghi (ambo i lati), via O.Doria (ambo i lati), via Stuparich (ambo i lati), Via Asolone (ambo i lati), via Giro del Vento (tratto compreso tra la Via Bolzaneto e la Via Geminiano e tra la Via Bolzaneto e la Via C. Reta su ambo i lati), piazza Savi ( su ambo i lati), via Pasubio (su ambo i lati).

In via Giro del Vento, nel tratto compreso, tra via Bolzaneto e via Reta, verrà istituito il doppio senso di circolazione. Nella zona adiacente a via Pasubio, staccata dall’area principale della manifestazione, sono stati organizzati 4 posteggi riservati agli allevatori di animali.

In occasione della Fiera di San Giuseppe, dalle 6.00 alle 24.00 le linee bus di Amt 270, 275, 275/ e 670 effettueranno le seguenti modifiche di percorso.

Linee 270 e 670

Direzione Pontedecimo i bus, giunti in via Reta, proseguiranno per via Pastorino, via Faggioni, rotatoria, via Faggioni, via Pastorino, via Reta dove effettueranno capolinea. Direzione Rivarolo: percorso regolare.

Linee 275 e 275/

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in via Geminiano, proseguiranno per via Giro del Vento, via Reta, via Pastorino, via Frà Pantaleo, via Bolzaneto dove effettueranno regolare capolinea. Direzione Campora: percorso regolare.