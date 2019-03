Bogliasco. È una sconfitta che fa male quella rimediata dal Bogliasco Bene contro l’Ortigia che passa alla Vassallo per 11 a 8.

Non basta agli uomini allenati da Magalotti una gara giocata alla pari con la valida formazione siciliana per uscire dalla vasca con almeno un punto che per quanto visto sarebbe stato molto più che meritato.

A gioire, invece, alla fine sono i biancoverdi che spingono i levantini sempre più sull’orlo del baratro. La retrocessione diretta in Serie A2 è ormai vicina.

Nonostante un avvio shock, con l’Ortigia subito avanti di 2 reti, i biancazzurri non mollano il colpo e a cavallo della prima sirena riequilibrano l’incontro con i gol ad uomo in più di Ravina e Puccio. L’Ortigia prova a scappare di nuovo con una doppietta in superiorità di capitan Giacoppo, ma ancora Ravina dimezza lo svantaggio finalizzando una rapida ripartenza di Lanzoni. Prima dell’intervallo lungo gli ospiti pungono nuovamente con Jelaca e Farmer ma il Bogliasco resta in gara con il rigore procurato da Gambacorta e realizzato da Lanzoni.

I giochi sembrano chiudersi subito dopo il cambio vasca, quando gli aretusei si riportano nuovamente sul più 3 con Lifante. Nel giro di appena 80 secondi però il Bogliasco riemerge mettendo l’incontro in equilibrio grazie alla doppietta di Lanzoni e allo squillo di Mario Guidi. La gara si decide probabilmente nell’ultima azione del parziale: i bogliaschini sprecano una buona opportunità per mettere la testa avanti; l’Ortigia ne approfitta con il solito Lifante, sul ribaltamento di fronte, per siglare l’8-7 a proprio favore.

La sfida resta comunque in bilico per tutta la quarta ripresa con Mario Guidi che risponde al terzo centro di giornata, ancora ad uomo in più, di Giacoppo. La pietra tombale sulla partita la mette Di Luciano a 1’26” dalla sirena, mentre, a chiudere definitivamente i conti, ci pensa ancora Lifante nell’ultima azione di gioco.

“Quella di oggi era una partita che potevamo tranquillamente vincere e che invece abbiamo finito per perdere – commenta amaro Daniele Magalotti -. Sembra lo specchio di tutto l’anno nel quale continuiamo ad alternare cose bellissime ad altre degne dell’aquagol. Come se non bastasse anche i risultati provenienti dalle altre vasche non ci aiutano ma noi fino all’ultimo non molleremo”.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – CC Ortigia 8-11

(Parziali 1-2, 3-4, 3-2, 1-3)

Bogliasco Bene: Prian, G. Guidi, A. Di Somma, Fracas, Ferrero, Ravina 2, Gambacorta, Monari, Guidaldi, M. Guidi 2, Puccio 1, Lanzoni 3, Di Donna. All. Magalotti.

CC Ortigia: Caruso, Cassia 1, Abela, Jelaca 1, Di Luciano 1, Farmer 1, Giacoppo 3, Espanol Lifante 4, Rotondo, Giribaldi, Susak, Napolitano, Pellegrino. All. Piccardo

Arbitri: Navarra e Paoletti

Note. Espulso Napolitano per proteste nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Jelaca nel terzo tempo, Abela e Cassia nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 4 su 13 più 1 rigore segnato, Ortigia 5 su 15.