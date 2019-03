Bogliasco. Il Bogliasco vince in maniera netta (4-1) in casa della Campese, mantenendo inalterato il vantaggio sulle immediate inseguitrici, Caperanese in primis.

“Non è stata una partita facile, temevano il reparto offensivo della Campese, ma le tre reti segnate nella prima mezz’ora di gioco, hanno messo la partita in discesa – afferma mister Guido Poggi – venivamo da tre pareggi consecutivi (Caperanese, Prato e Vecchio Castagna) per noi era importante ritornare a vincere, ci siamo riusciti e questo trasmette tanta carica in vista del rush finale, che prevede ancora cinque scogli da superare”.

A questo punto della stagione meglio essere davanti, piuttosto che inseguire…

“Vero, tre punti di vantaggio sono un bel tesoretto, ma la strada verso il successo finale è ancora lunga ed irta di difficoltà, la maggior parte delle squadre sta giocando per centrare i propri obiettivi e quindi non esistono partite facili… noi siamo pronti, come il francese Alaphilippe nella Milano-Sanremo, allo scatto decisivo”.