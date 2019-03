Bisagno, famiglia allargata di cinghiali “debutta” in società. Decine di esemplari sfilano nel letto del torrente

Genova. Decine di cinghiali, almeno una trentina, hanno sfilato ieri sul letto erboso del Bisagno, dando spettacolo. Sì, perchè se gli avvistamenti ‘urbani’ non sono più una novità, il ‘debutto in società’ delle cucciolate è sempre un evento da segnalare, per tutto quello che può significare.

Sono decine, infatti, in questi giorni le segnalazioni arrivate a vigili o rilanciate sui social di avvistamenti delle nuove famiglie di ungulati, ‘allargatesi’ durante la stagione invernale. In queste settimane, infatti, si registra il picco di nascite dei cinghialini, che vanno a rinforzare ulteriormente le file della fauna selvatica ma sempre più urbanizzata.

Il video documento ci mostra il passaggio sereno e giocoso di almeno una ventina di nuovi arrivati che sgambettano sereni sul manto erboso del letto del torrente, mentre seguono il branco composto da una decina di esemplari adulti, decisamente più ‘stazzati’.

Il momento del guado resta sicuramente una immagine di simpatica e naturale tenerezza, ma nei fatti preannuncia una serie di questioni da affrontare, sia nell’immediato sia per i prossimi mesi.

La presenza dei cuccioli, infatti, è il momento più pericolo per la convivenza tra uomo e cinghiale, soprattutto nelle zone di interfaccia tra città e boschi: la tutela naturale della prole può rendere gli animali più “difensivi” quindi potenzialmente più pericolosi in caso di un incontro “non gestito” e in un contesto senza via di fuga.

Ma non solo: le centinaia di cuccioli che hanno visto la luce in queste settimane, in pochi mesi saranno già cresciute, facendo tornare tra le priorità la gestione di questa sempre più nutrita comunità di ungulati.

Per questo motivo può essere utile ricordare alcuni comportamenti che posso essere utili: in caso di incontro di una cucciolata, evitare di avvicinarsi ai piccoli anche se all’apparenza ‘disponibili’; mettere in sicurezza, se presente, il proprio cane; nel caso un esemplare adulto si fosse frapposto tra noi e i cuccioli, evitare di dare messaggi di rischio o comunque interpretabili in questo modo dalla bestia, non avvicinandosi e non ostruendo vie di fuga.

Sono rari gli attacchi di questi animali a uomini o cani, e quando si verificano sono spesso dovuti a imprudenze e mancata gestione del proprio amico a quattro zampe. E’ utile ricordare ancora che dare da mangiare alla fauna selvatica è vietato.

I pericoli si presentano anche nelle strade e nelle vie dei quartieri collinari, ma non solo: di notte e prima mattina prestare sempre molta attenzione per gli attraversamenti delle famigliole di cinghiali in spostamento, soprattutto nelle strade in mezzo a boschi. In caso di incontro, il consiglio è sempre quello di lasciar sfilare la famiglia senza scendere dal mezzo. Prepariamoci, sarà una primavera selvaggia.