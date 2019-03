BIC Genova: allenamento con il capitano rossoblù Mimmo Criscito per i ragazzi del calcio

Genova. Una grande sorpresa ha lasciato tutti i giocatori del gruppo calcio BIC Genova a bocca aperta; qualcuno di loro ha anche pianto dalla felicità.

Gli atleti speciali del BIC che quest’anno giocano con le divise del Grifone, dopo aver vinto il derby nell’ultima giornata di campionato, hanno ripreso ad allenarsi per preparare la nuova sfida di sabato 16 marzo contro il Torino, in programma ad Alessandria.

L’allenamento era già iniziato e i mister Giulio e Andrea stavano consegnando le pettorine per la partitella. Tutti i ragazzi erano concentrati e riuniti in cerchio per ascoltare il ruolo che avrebbero dovuto ricoprire, però ne serviva ancora uno sul campo per completare il gruppo, così, dal cancello dell’impianto, si vede arrivare il capitano. Sì, proprio lui, il capitano rossoblù Mimmo Criscito, pronto per iniziare la partita.

Foto di rito prima del fischio di inizio e poi su e giù per il campo con triangoli, dribbling e abbracci. Non poteva esserci miglior allenamento per i ragazzi del BIC Genova che da ormai due anni portano avanti un bellissimo gemellaggio con il Genoa partecipando al campionato di Quarta Categoria organizzato da Figc-Csi. Tutti felici, capitano compreso, ed un invito a Pegli per un nuovo incontro.