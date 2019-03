Autostrade genovesi, tra cantieri e chiusure notturne. Ecco gli interventi previsti

Genova. Aprile dolce dormire? Per nulla. Il mese che sta per iniziare sarà un mese contraddistinto dai cantieri notturni per le autostrade genovesi. E forse qualche disagio per gli automobilisti.

Su praticamente tutte le nostre autostrade, infatti, sono previste cantierizzazioni e chiusure notturne per manutenzioni ordinarie e non. Ecco l’elenco degli interventi calendarizzati da Autostrade per l’Italia.

Sulla A7, tratto Chiuso tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno dalle ore 22:00 alle ore 05:00 dal giorno 08/04/2019 al giorno 09/04/2019 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest. Uscita consigliata provenendo da Milano: Genova Bolzaneto.

Sulla A10, tratta decisamente più delicata, tratto Chiuso tra Genova Prà e Genova Aeroporto dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/04/2019 al giorno 05/04/2019 e dal giorno 08/04/2019 al giorno 12/04/2019 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Prà.

Lavori anche sulla A12: il casello di Genova est in entrata sarà chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 01/04/2019 al giorno 02/04/2019 verso Genova per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.