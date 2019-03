Genova. Di Pietro, Ilardo, Arrighetti e Zazzari ribaltano lo svantaggio iniziale (Bevegni) con il Campomorone e lanciano, sempre più, l’Athletic Club verso l’Eccellenza.

“Grande vittoria, più dura del previsto, in quanto il Campomorone ha giocato un’ottima gara con la testa libera, mentre noi sentivamo un po’ la pressione – afferma Alessio Gaspari – andati sotto di una rete, abbiamo fallito un rigore (ndr, con Grosso), ma nella ripresa hanno vinto le nostre motivazioni, la nostra voglia di portare a casa i tre punti”.

“Dopo il pareggio con Di Pietro, abbiamo fallito un secondo penalty (ndr, Canciani ha parato la conclusione di Cagliani), ma ci hanno pensato Ilardo, Arrighetti e Zazzeri a chiudere definitivamente i giochi – conclude Gaspari – ora testa al prossimo match con il Little Club, dobbiamo pensare che sta solo a noi non complicare le cose, il calendario, sulla carta, non è proibitivo, per cui potremmo coronare un sogno, che ad inizio anno sembrava impossibile…”.