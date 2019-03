Arenzano. In settimana, Pietro Arcuri, direttore tecnico dell’Arenzano, aveva pronosticato il successo della sua squadra sul terreno della capolista Ospedaletti, diventando buon profeta.

I giocatori di mister Manetti hanno vinto (2-0) raggiungendo il Taggia, al quinto posto in classifica.

La prima rete porta la firma del forte difensore, ex Genoa, Francesco Rusca.

“Siamo contenti di aver portato a casa il successo, ottenuto ai danni di una squadra come l’Ospedaletti, che si merita di vincere il campionato – afferma Rusca – è stata una partita bella, giocata su buoni ritmi, noi siamo stati bravi a segnare una rete per tempo, che ci hanno consentito di compiere l’impresa”.

“Il successo odierno, ci permette di giocare le restanti gare in serenità, cercheremo di divertirci sino alla fine – continua Rusca – sono contento per la mia rete… mancavo dal campo da parecchio tempo, a causa dell’infortunio alla spalla… finalmente sono rientrato in campo, è filato tutto liscio”.

Poi, da importante uomo squadra, rivolge elogi alla squadra: “Voglio fare i complimenti ai miei compagni – conclude Rusca – perchè sono dei ragazzi eccezionali sia in campo che fuori e grazie a questo spirito di gruppo, possiamo raggiungere un traguardo che solo poco tempo fa sembrava irraggiungibile”.