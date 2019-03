Arenzano. L’Arenzano al termine di una partita impeccabile supera (4-1) la forte Loanesi, portandosi a tre lunghezze di ritardo dalla quinta posizione in classifica, occupata dal Taggia, che vale l’accesso ai play off.

Mattatore dell’incontro è stato, ancora una volta l’argentino Grabinski, autore di una doppietta, mentre le altre due reti portano la firma di Mancini e Lanzalaco.

Andrea Anselmo, ex Finale e Savona, non ha segnato, ma al pari dei compagni di squadra ha giocato una partita superlativa.

“L’importante vittoria odierna la dice lunga sulle nostre potenzialità ed aspettative per questo finale di campionato, nel quale crediamo di poter essere protagonisti – afferma Anselmo – i play off sono a tre punti, siamo in salute e vogliamo lanciare la volata finale per centrare un traguardo, ampiamente, alla nostra portata”.

Dopo le iniziali difficoltà, mister Manetti, ha trovato la quadratura del cerchio…

“Sono d’accordo, non è mai facile subentrare a stagione in corso – dichiara il top player arenzanese – il mister è stato bravo nel trasmetterci una mentalità propositiva e un gioco molto offensivo, lavorando sulla buona qualità della nostra rosa“.

Domenica prossima sarete ospiti della capolista Ospedaletti…

“Prepareremo al meglio la gara con i primi della classe – conclude Anselmo – consci della possibilità di centrare un risultato importante”.