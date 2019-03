Ansaldo, ecco tutti gli accordi con la Cina: commessa milionaria e passaggio di know how

Genova. Alla presenza del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, nonchè segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping e del Primo Ministro italiano Giuseppe Conte, Ansaldo Energia è stata protagonista di un duplice accordo: da un lato una commessa milionaria per la fornitura di una turbina, e dall’altro la partnership per “insegnare” come si fanno.

Il contratto del valore di circa 25 milioni di euro per la fornitura di una turbina a gas AE94.2K con associato un compressore syngas per la centrale elettrica a ciclo combinato di Bengang, situata a Benxi, nel nord-est della Cina.

La centrale a ciclo combinato Bengang da 180 MW opererà con una turbina a gas AE94.2K appositamente progettata per bruciare combustibile a basso potere calorifico. L’impianto è di proprietà di Benxi Steel Group Co. Ltd, una grande azienda cinese di proprietà dello Stato con sede a Benxi, leader nella produzione dell’acciaio.

Questo nuovo ordine rafforza la presenza di Ansaldo Energia nel mercato della produzione di energia usando gas a basso potere calorifico, dove Ansaldo Energia ha maturato un’esperienza significativa di oltre 20 anni con la turbina a gas AE94.2K, adatta a bruciare combustibili a basso potere calorifico come gas di sintesi (syngas), gas residui di processo di acciaieria e gas generati da biomassa.

Ma non solo: Ansaldo Energia e China United Gas Turbine Company (UGTC) hanno firmato un accordo per la collaborazione tecnologica nel settore delle turbine a gas heavy-duty.

L’accordo fa seguito al Memorandum of Understanding con State Power Investment Corporation (SPIC), l’azionista di maggioranza di UGTC, già annunciato lo scorso luglio 2018. UGTC potrà raggiungere l’obiettivo di sviluppare in modo autonomo la produzione locale di turbine a gas heavy-duty.

Secondo i termini dell’accordo, Ansaldo Energia sosterrà il programma di turbine a gas heavy-duty di UGTC con la sua esperienza tecnica nella progettazione, ingegneria e collaudo. L’obiettivo dell’accordo è stabilire una partnership a lungo termine e reciprocamente vantaggiosa per entrambe le parti.