Genova. Tombini usati come “arieti” per sfondare i vetri delle auto in sosta. E’ successo nel centro storico di Genova, nella zona di via dei Giustiniani, una delle poche dove è possibile parcheggiare delle vetture.

Questa mattina i proprietari di alcune macchine si sono trovati con i parabrezza distrutti, probabilmente da qualche malintenzionato in cerca di beni da rubare.

Non è il primo raid, nelle ultime settimane. Meno di un mese fa era stata colpita la zona del molo e quella delle grazie.