Anci porti e la proposta a Toninelli: “Reintrodurre i sindaci nei comitati di gestione portuale”

Genova. Reintrodurre all’interno dei Comitati di Gestione Portuale i sindaci delle città. E’ questa la proposta più importante scaturita dalla riunione di Anci Porti che si è tenuta nel pomeriggio a Roma, nella sede Anci, e alla quale ha partecipato per il Comune di Genova il Consigliere Delegato a Porto e Mare, Francesco Maresca.

Anci Porti si è impegnata a chiedere un incontro al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli per far presente la volontà dei Comuni italiani di modificare la legge Delrio che, attualmente, consente ai sindaci di designare soltanto un tecnico a far parte della governance portuale della propria città.

Il Consiglio Comunale di Genova aveva approvato ieri un ordine del giorno, proposto da Vince Genova, che chiedeva l’impegno a sostenere, in sede di Commissione Anci Porti, l’opportunità di farsi parte attiva presso il Governo per ripristinare la presenza istituzionale dei Sindaci dei Comuni portuali italiani, o di un loro rappresentante, nell’ambito del Comitato di gestione.

“Grazie alla maggioranza, è passata la linea di Genova – sostiene Francesco Maresca – Nonostante PD, Lista Crivello e M5S si siano astenuti, si tratterebbe di un importante modifica nella governance dei porti italiani. Sottolineo quindi l’apporto fornito dal nostro Consiglio comunale che ha assicurato il proprio appoggio e sostegno”.

Nel corso della riunione di Anci Porti si è parlato anche di ambiente e sicurezza nei porti. L’idea è di organizzare come Anci Porti un’iniziativa nazionale per promuovere sostenibilità ambientale nei rapporti tra città e porto.