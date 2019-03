Anas, riprendono i lavori sulla statale del Turchino. Senso unico alternato fino al 23 marzo

Genova. Riprendono, in seguito alla pausa invernale, le attività di ripristino della pavimentazione. Anas ha infatti programmato l’avvio delle attività lungo la statale 456 “del Turchino” nell’ambito dei territori comunali di Mele e Masone, in provincia di Genova.

Per consentire le lavorazioni sarà istituito il senso unico alternato che sarà attivo in tratti saltuari da lunedì 18 marzo fino al 23 marzo.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.