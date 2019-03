Alluvione 2011, sentenza Cassazione il 12 aprile. Il pg chiede una riduzione della pena per Marta Vincenzi

Genova. Tutto rinviato al 12 aprile e probabilmente anche oltre se verranno chieste del procuratore di Cassazione. Non ci sarà quindi oggi la parola fine per il processo che riguarda l’alluvione del 4 novembre 2011 che costò la vita a sei donne travolte dall’esondazione del torrente Fereggiano.

Un’udienza lunga e complessa quella cominciata alle 10.30 di questa mattina che ha portato il presidente della quarta sezione penale di Cassazione Giacomo Fumo a fissare, in una pausa dell’udienza, la data del rinvio per la sentenza.

Dopo la lunga relazione introduttiva a parlare è stato il sostituto pg della Cassazione Tomaso Epidendio che ha chiesto alla corte di rigettare i ricorsi degli imputati sulle responsabilità ma di ridenominare le pene con un rinvio alla Corte d’appello di Genova.

Le pene da ricalcolare non sono solo quelle relative agli imputati Scidone e Delponte per l’errore materiale commesso dalla corte d’appello, ma anche quella di Marta Vincenzi. Per il pg infatti la pena per l’ex sindaco di Genova va rivista al ribasso in quanto se viene confermata pienamente la responsabilità per il disastro colposo dei due falsi attribuiti alla ex sindaco (quello circa la presenza del volontario Mangini sul torrente Fereggiano e quello relativo all’orario dell’esondazione) solo il primo sarebbe stato effettivamente commesso.

Ora stanno parlando gli avvocati dei famigliari delle sei vittime, poi sarà la volta degli avvocati degli imputati.

Se i giudici accogliessero le richieste del procuratore di un rinvio alla corte d’appello per la sola rideterminazione delle pene la prescrizione del reato di falso (che scatta a maggio) non interverrebbe in quanto la responsabilità degli imputati verrebbe fissata dalla stessa Cassazione ad aprile. Una riduzione delle pene potrebbe invece consentire sia a Marta Vincenzi (condannata in primo grado e in appello a 5 anni) sia ai due coimputati condannati alle pene più elevate di evitare il carcere se la condanna sarà inferiore ai 4 anni.