Genova. Allarme bomba nel centro di Genova questa mattina, precisamente in via Cesarea, esattamente al civico 12 della centralissima strada genovese.

Dopo circa un’ora e mezza e tutti gli accertamenti del caso, la situazione è rientrata, con la cessazione dell’allarme. Prima di ciò il palazzo in questione è stato completamente evacuato, con circa 30 persone fatte scendere per strada, in attesa dell’esito delle ispezioni di rito.

L’allarme è arrivato attraverso due telefonate al laboratorio di analisi che si trova nel palazzo che annunciavano una bomba nei fondi dove ha sede la banca Carige. La strada è transennata e presidiata dalle forze dell’ordine.

La donna che ha risposto al telefono, e che lavora nel laboratorio medico dello stesso palazzo ai nostri microfoni, ha raccontato la comunicazione: “Un uomo con voce ferma e determinata, senza accenti particolari o inflessioni dialettali ci ha avvisato della presenza di una bomba nelle cantine del palazzo della Carighe. Ho avvertito i carabinieri, e mentre parlavo con loro è arrivata una seconda telefonata, alla quale ha risposto una collega, che ci chiedeva se avevamo capito e che dovevamo tutti uscire”.