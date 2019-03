Aliverti e Cadei trionfano nell’11ª edizione della rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo

Si è conclusa ieri l’XI rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo, partita venerdì da Milano, con la vittoria dell’equipaggio n. 1 di Alberto Aliverti e Stefano Cadei al volante di una Fiat 508 C del 1937. Al secondo posto la coppia di Antonino Margiotta e Valentina La Chiana (equipaggio n. 3) a bordo di una Volvo PV 444 del 1947. Grande performance anche per il terzo equipaggioclassificato di Massimo Zanasi e Barbara Bertini (n. 2) alla guida di una Volvo P 120 04 VB del 1958.

I primi classificati assoluti Aliverti-Cadei hanno ricevuto due pregiati orologi da parete messi in palio da IWC Schaffhausen e una bottiglia di Magnum Asti Spumante DOCG Cuvage personalizzata.

“Partecipiamo ogni settimana a una gara di regolarità, la Coppa Milano – Sanremo è una delle competizioni più organizzate nel panorama nazionale e siamo rimasti piacevolmente stupiti dal livello tecnico e dai coefficienti di difficoltà del percorso, ma soprattutto dallo spirito glamour che abbiamo respirato in questi tre giorni” – hanno dichiarato i vincitori durante la premiazione.

Premiato anche il miglior equipaggio femminile di Anna Lepetukhina e Tatyana Titova dalla Russia a bordo di una Ermini 750 Sport del 1950 che si è aggiudicato l’ambita Coppa delle Dame, quest’anno realizzata dalla famosa Gioielleria Pennisi di Milano: una composizione preziosa che coniuga un elemento liberty del 1910 con alcuni tratti moderni.

Nelle prove di media ha vinto l’equipaggio n. 33 di Marco Maffei e Maurizio Pradella su una MG A 1500 del 1959 che si è aggiudicato l’ambito premio di Mercedes-Benz Italia: due corsi di guida sicura AMG. Secondo classificato l’equipaggio di Monti-Angrisani su Peugeot 203 del 1949 seguito da Margiotta-La Chiana su una Volvo PV 444 del 1947.

Mercedes-Benz Italia ha altresì premiato il suo miglior equipaggio in gara, il n. 4 di Andrea Giacoppo e Daniela Grillone al volante di una Mercedes 190 SL del 1959.

Il “Trofeo d’Eleganza” è stato assegnato da Monaco Boat Service all’equipaggio n. 71 di Aldo Maria Colombo e Claudio Montagni su una splendida Alfa Romeo 6C 1750 del 1932. Il Premio degli Ordini Dinastici di Casa Savoia per il fair play è stato consegnato da S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia alla coppia di Sara Cagliero e Tae Serafini (n. 47) a bordo di una Fiat Dino Spider 2.0 del 1968.S.A.R., con il co-driver Simone Balestrini a bordo di una Fiat 1100 TV del 1955, è stata premiata da Cuvage come “Equipaggio più frizzante”.

Già assegnato a Milano alla cena inaugurale all’Hotel Melià, alla presenza di S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia, il Premio “Best Performance in pista” di Pirelli all’equipaggio n. 41 Enzo e Federico Moroni su Alfa Romeo Giulia TZ del 1964.

Alcar ha consegnato il premio d’onore, quattro splendidi cerchi in lega leggera, al primo equipaggio del “Rendez-vous“, il n. 75 di Giuseppe Braga e Joseph Rutigliani su Mercedes 300 SL del 1956.

Sono stati inoltre premiati i primi tre equipaggi di ogni raggruppamento. Infine, il premio per la miglior scuderia è andato al Volvo Club.

L’XI Rievocazione Storica ha vantato partner illustri, a cominciare da Mercedes-Benz Italia, quest’anno main sponsor e official car della gara: il fascino senza tempo della Casa della Stella si è unito così a quello della gara più antica d’Italia. Hanno confermto la loro presenza IWC Schaffhausen, storico marchio d’eccellenza e incomparabile precisione dell’orologeria svizzera, in qualità di main sponsor e official timekeeper, Banco Desio, financial supporter della gara, e Pirelli.

Nella splendida cornice del Port Hercule di Montecarlo, gli equipaggi sono stati accolti negli esclusivi e suggestivi spazi della Monaco Boat Service, storico dealer Riva di proprietà dell’omonima famiglia, presente in veste di partner d’eleganza. Le vetture hanno transitato all’interno dello storico tunnel progettato negli anni ’60 dall’ingegnere Carlo Riva, suggellando così uno storico gemellaggio tra le eleganti autovetture della Coppa Milano – Sanremo e il marchio icona della nautica internazionale.

Tra in nuovi partner della manifestazione Moto Guzzi, storico marchio motociclistico del Gruppo Piaggio, che ha messo a disposizione le sue bellissime V7, V9 e MGX-21 e California 1400 Touring per scoprire su due ruote tutto il percorso della Coppa Milano-Sanremo.

A questi si aggiungono Alcar, il gruppo leader di mercato nel settore europeo dell’aftermarket automotive per la produzione di cerchi in lega e acciaio; Melià Hotels International, official logistics partner; Cuvage, eccellenza italiana dello spumante metodo classico e official supplier della gara per il settore beverage; Gioielleria Pennisi, sinonimo di eccellenza nella gioielleria, con particolare riferimento a quella di antiquariato, grazie a un expertise in gioielli rari e preziosi e objets de vertu; Gold Detail, esperienza e professionalità al servizio di auto, moto e imbarcazioni; Wave Italy, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di simulatori di guida virtuale.

La manifestazione è stata patrocinata da: Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Monza, Assolombarda, Montenapoleone District, Regione Piemonte, Comune di Aqui Terme, Regione Liguria, Comune di Rapallo, Comune di Sanremo.