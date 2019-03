Genova. Una serata indimenticabile per le centinaia di fan che ieri sera hanno affollato l’Rds Stadium della Fiumara di Genova, per assistere al concerto di Alessandra Amoroso.

La cantante è tornata a Genova nell’ambito del suo “10 Tour”, il primo che toccherà tutte le regioni italiane: eseguito i brani estratti dall’omonimo disco, “10”, tra cui il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album, “La stessa”, e gli altri due brani già in rotazione radiofonica: “Trova un modo” e “Dalla tua parte”.

La scaletta del concerto di Alessandra Amoroso a Genova:

La stessa

Fidati ancora di Me

Avrò cura di tutto

Sul ciglio senza far rumore

Dalla tua parte

La gente non sei tu

Cadere piano

Comunque andare

Immobile

Stupida

Stella Incantevole

Estranei a partire da ieri

Senza nuvole

Urlo e non mi senti

Niente

Ti aspetto

È vero che vuoi restare

Amore puro

Difendimi sempre

Trova un modo

La vita in un anno

Buongiorno

Declinami l’amore

Simmetria dei desideri

Se il mondo ha il nostro volto

Il mio stato di felicità

Vivere a colori

Ogni santissimo giorno

Forza e coraggio