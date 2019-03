Albaro, giovani scippatore prova la fuga in giardino privato. Arrestato dalla polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato ieri mattina un genovese di 23 anni per il reato di furto con strappo.

Una pattuglia composta da tre giovani poliziotti dell’Ufficio di Gabinetto mentre transitava in via Pisa, durante un servizio di vigilanza cittadina, ha visto il 23enne, con in mano una borsetta da donna, scappare inseguito da un cittadino genovese.

L’inseguitore, che aveva visto sottrarre all’anziana donna la borsetta, appena ha incrociato la Polizia ha richiamato l’attenzine con il più classico degli “al ladro!” ed i tre poliziotti hanno immediatamente fermato la vettura per poi inseguire il fuggitivo.

Grazie alla loro giovane età hanno raggiunto il ladro facilmente nonostante quest’ultimo, come estremo tentativo, si fosse lanciato dentro un giardino privato scavalcando un cancello.

I tre poliziotti hanno così arrestato il 23enne ed uno di loro, dopo averla rincuorata, ha riconsegnato alla signora la borsetta. Il ladro, con svariati precedenti di Polizia, sarà processato per direttissima nella mattinata odierna.