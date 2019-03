Albaro e Boccadasse, due incidenti auto-moto nel giro di pochi minuti: grave un centauro

Genova. La polizia locale genovese è impegnata dalle 17e30 circa di oggi per due incidenti stradali avvenuti entrambi nel levante cittadino, tra Boccadasse e Albaro.

In entrambi i casi si sono scontrati un’auto e una moto. Il primo incidente è avvenuto in piazza Leonardo Da Vinci, l’altro in via Cavallotti. Sul posto le pattuglie dell’infortunistica anche per i rilievi del caso. Ancora da chiarire le dinamiche, ma pare che nel caso di Albaro la moto non abbia fatto a tempo a evitare un’auto che non si è fermata a uno stop. Nella zona si sono registrati alcuni rallentamenti.

Le due persone ferite, i motociclisti, sono stati soccorsi per codice rosso, il più grave. Uno, quello rimasto ferito ad Albaro, era in realtà in condizioni discrete e non ha avuto bisogno del ricovero. L’altro è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.