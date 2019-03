Al via il Trofeo Optimist Levante

Vela, sport, amicizia, questo il mix del Trofeo Optimist Levante Genova, circuito itinerante genovese per i giovanissimi velisti dai 9 ai 15 anni, che con la classe Optimist trovano ogni anno nuove occasioni per avvicinarsi alle regate, per confrontarsi con gli avversari di sempre o con qualche nuovo outsider. In questo avvio del 2019 si inizia il 16 marzo da Recco, Trofeo Calandrone del CAVM Recco, città che insieme alle altre partecipanti al trofeo si sta impegnando nel sostenere il binomio vela e turismo.

Questa stagione si presenta al cancelletto di partenza con alcune novità organizzative e tecniche offerte dall’Associazione Italiana Classe Optimist: dal punto di vista tecnico la novità dettata dalla normativa FIV è quella che, per allinearsi sempre più alle scelte internazionali, la categoria cadetti avrà solo i nati nel 2009 e 2010, passando gli attuali undicenni con gli juniores.

Confermata la formula della manifestazione anche da Alessandro Maffei delegato I Zona della classe optimist, che prosegue nel sostenere l’attività sportiva e didattica dell’Optimist in I ZonaLiguria. Dopo lo start, dato dalla prima tappa di Recco, il trofeo proseguirà nella stagione velica con gli appuntamenti:

. 16 marzo Trofeo Calandrone (CAVM Recco)

. 26 maggio Trofeo Masio (CN COSTAGUTA-CV INTERFORZE-PS PRA’SAPELLO)

. 16 giugno Coppa Onofrio Toso (CV ARENZANO)

. 14 settembre Trofeo Bonomini (CV SORI)

. 20 ottobre Trofeo Gelmi (CN BOGLIASCO)

. 27 ottobre Regata dei Santi (CN RAPALLO)