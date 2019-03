Aeroporto di Genova, al via il collegamento con Vienna

Genova. Ha preso il via oggi il nuovo volo di linea Genova-Vienna. Il collegamento sarà operato tutti i venerdì da Level (Anisec) con aeromobili A320 da 180 posti. Level (Anisec) è una compagnia low cost di IAG – International Airlines Group, che include British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus. I biglietti sono in vendita a partire da 27,99 euro a tratta.

«Siamo felici dell’arrivo al Cristoforo Colombo di una nuova compagnia aerea: un segnale importante di fiducia e interesse sul mercato ligure – commenta Paolo Odone, Presidente dell’Aeroporto di Genova – Il nuovo collegamento consentirà ai residenti liguri e piemontesi di volare alla volta della capitale austriaca a prezzi molto convenienti, ma rappresenta anche un’importante opportunità per il turismo verso la nostra regione e per le crociere».

Krassimir Tanev, Managing Director di Level, dice: “Non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri in partenza da Genova il miglior servizio a bordo a prezzi convenienti nel loro viaggio a Vienna, la città più vivibile al mondo”.

«Costa Crociere garantirà un contributo fondamentale a questo nuovo volo. Lo utilizzeremo a partire da aprile per i nostri ospiti austriaci che andranno in vacanza a bordo di Costa Fortuna, la nave della nostra flotta che offrirà crociere nel Mediterraneo con partenza da Genova ogni venerdì», ha dichiarato Mario Alovisi, Vice President Revenue Management, Itinerary and Transportation di Costa Crociere.