A Tursi la commissione sul ponte Morandi, ma nessuno ricorda di invitare i consiglieri del municipio Centro Ovest

Genova. C’erano tutti: comitati di cittadini, associazioni, Asl, Arpal, Rina Consulting, Struttura commissariale e osservatori pubblici sul cantiere, rappresentanti del municipio Valpolcevera. Ma non quelli del municipio Centro Ovest, quello che a Genova amministra tra le altre la zona di Sampierdarena. Alla commissione consiliare in Comune convocata per discutere delle problematiche di ambiente e salute attorno ai cantieri del Morandi, i consiglieri di minoranza del municipio Centro Ovest, non c’erano.

Non per loro volontà. Ma perché non lo sapevano. D’altronde nessuno li aveva invitati. Per questo i gruppi di Partito Democratico, Liberi e Uguali, Potere al popolo/Rifondazione comunista e Lista civica Insieme con Matteo Buffa Presidente hanno lanciato un comunicato. Questo:

“Oggi il municipio II Centro Ovest non è stato pienamente rappresentato a Palazzo Tursi durante la Commissione V, convocata in merito alle problematiche relative a salute e ambiente nelle aree interessate dalla demolizione del Ponte Morandi. Sarebbe dovuta essere una commissione congiunta tra la Commissione comunale V e le Commissioni II dei Municipi II, V e VI. Diversamente da quanto avvenuto nei Municipi V e VI, nessuna comunicazione è pervenuta ai consiglieri del Municipio Centro Ovest. Ennesima dimenticanza che si traduce in una grave scorrettezza istituzionale da parte del Presidente di Municipio Renato Falcidia e della presidenza della Commissione permanente seconda nell’impedire ai consiglieri di minoranza (Partito Democratico, Liberi e Uguali, Potere al Popolo/Rifondazione comunista e Lista civica Insieme) di poter presenziare alla Commissione comunale V e rappresentare i cittadini del proprio territorio”.

In aula ha chiesto chiarimenti, in merito, il consigliere Pd Alberto Pandolfo. E’ emerso che dalla commissione comunale l’invito è partito, ma si è fermato a livello della presidenza del municipio Centro Ovest. Perché, al momento, non è dato sapere.