A Torriglia la prima tappa di Ruote nella Storia 2019

Torriglia. Dopo il successo degli undici appuntamenti di Ruote nella Storia 2018, il programma promosso da ACI Storico e organizzato dagli Automobile Club provinciali prosegue nel 2019 con dodici appuntamenti, che anche quest’anno copriranno gran parte della Penisola, Sicilia inclusa.

Il primo appuntamento di Ruote nella Storia, organizzato dall’Automobile Club di Genova, vede la partenza domenica mattina dal capoluogo ligure (di fronte alla sede Aci alla Foce) in direzione Doria, Creto e Torriglia.

Qui si effettuerà la sosta per il pranzo con esposizione delle vetture, che potranno essere così ammirate dagli appassionati. Il programma sarà prettamente culturale con visita di Torriglia, senza la parte sportiva non competitiva che è presente in alcune tappe del calendario.

Torriglia, in provincia di Genova, è un comune situato in zona collinare ai piedi del monte Prelà (1.406 metri), in uno spartiacque comprendente le valli dei fiumi Trebbia e Scrivia e il bacino del lago del Brugneto, a breve distanza dal passo della Scoffera (674 m), che collega le valli Scrivia e Bisagno.

Il programma di domenica 31 marzo:

Ore 8:30 – 10:00 Perfezionamento iscrizioni presso la sede ACI Genova in viale Brigate Partigiane – Colazione e consegna gadget

Ore 10:15 Briefing partecipanti

Ore 10:30 Partenza per percorso in direzione località Doria (road book) – Creto – Torriglia (percorso libero)

Ore 12:00 Arrivo ed esposizione delle vetture a Torriglia e consegna di un ricordo locale

Ore 13:00 Pranzo presso il centro ippico “Il Mulino del Lupo”

Ore 15:30 Termine della manifestazione

Calendario “Ruote nella Storia” 2019

Torriglia (Genova) 31 marzo, Ricetto di Candelo (Biella) 14 aprile, Verona e dintorni 12 maggio, Castellabate (Salerno) 9 giugno, Poppi (Arezzo) 30 giugno, Palermo (Petralia Soprana) 28 luglio, San Leo nel Montefeltro (Rimini) 8 settembre, Morimondo (Milano) 22 settembre, Monforte d’Alba (Cuneo) 29 settembre, Sant’Ambrogio di Susa (Torino) 6 ottobre, Poggio del Berceto (Parma) 6 ottobre, San Benedetto Po (Mantova) 20 ottobre.