A Bari si assegna la Coppa Italia: in lizza Pro Recco e Bogliasco

Recco. Stadio del Nuoto di Bari, un anno dopo. La Coppa Italia maschile si assegna di nuovo qui. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo c’è la final eight di Coppa Italia di pallanuoto. Il 4 marzo del 2018 vinse la Pro Recco battendo il Brescia in finale 7-5 e conquistando il trofeo nazionale per la 13ª volta e sesta consecutiva.

Pro Recco e Brescia si sono affrontate nelle ultime cinque finali ed anche quest’anno partono favorite. Ma la strada è lunga e tra le pretendenti più accreditate c’è anche la Sport Management che si è qualificata grazie al successo nel gruppo A centrando tre vittorie in altrettante partite. I Mastini lo scorso anno vinsero la finale per il terzo posto superando la Canottieri Napoli 15-7.

Si comincia dai quarti, in programma oggi pomeriggio a partire dalle ore 15 e tutti trasmessi in diretta streaming sul canale tematico Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia ed il commento tecnico di Francesco Postiglione. Le semifinali di sabato pomeriggio e la finale per il primo posto di domenica alle ore 16 saranno trasmesse in diretta su RaiSport+HD con la telecronaca di Dario Di Gennaro ed il commento tecnico di Francesco Postigione.

Negli ultimi cinque anni la finale è sempre stata tra Pro Recco e Brescia: sarà così anche questa volta? “Penso di sì – risponde Francesco Di Fulvio -. La Sport Management è una squadra forte, che ti fa giocare male, ma credo abbia qualcosa in meno del Brescia che è diventato maggiormente competitivo rispetto allo scorso anno. Hanno trovato in Figlioli il loro uomo in più: Pietro sta disputando un’ottima stagione, è in grande forma e speriamo la mantenga fino alle Olimpiadi di Tokyo, magari sbagliando qualche gara contro di noi…”.

Il programma

Quarti di finale – venerdì 8 marzo 2019

15.00 Pro Recco-Cn Posillipo (QF1)

16.30 An Brescia-Ss Lazio Nuoto (QF2)

18.00 Sport Management-Bogliasco Bene (QF3)

19.30 Cc Napoli-Cc Ortigia (QF4)

Semifinali – sabato 9 marzo 2019

15.00 vincente QF1-vincente QF4

16.15 vincente QF2-vincente QF3

Finali – domenica 10 marzo 2019

14.00 finale 3° posto

16.00 finale 1° posto