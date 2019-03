A 142 km/h in moto in corso Europa, pirata della strada sorpreso dalla polizia locale

Genova. Ieri sera in corso Europa una pattuglia della polizia locale genovese impegnata in un servizio di controllo sul rispetto dei limiti di velocità ha contestato 27 violazioni dell’articolo 142 del codice della strada, tutte per velocità di oltre dieci chilometri superiori al limite massimo consentito.

In due casi la velocità rilevata dallo strumento è stata ben superiore risultando rispettivamente di 142 km orari e di 126 km orari. Si trattava di motociclette. Le patenti dei rispettive conducenti sono state ritirate.

Il servizio di ieri sera rientra nell’insieme delle attività per tutelare la sicurezza della circolazione, principale compito della polizia locale. Le pattuglie con telelaser operano su tutto il territorio cittadino, nelle vie di scorrimento dove la velocità eccessiva è tra le principali cause di sinistri, e dall’inizio dell’anno sono 416 le infrazioni contestate e sette le patenti ritirate dagli agenti durante questi servizi.