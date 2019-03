Genova. Complice la bella giornata di sole, sono tante le donne che dall’ora di pranzo si sono radunate al Porto antico, nella zona di Porta Siberia, per il picnic indetto dal collettivo Non una di meno in preparazione del corteo femminista che partirà alle 18 da piazza Caricamento.

Il corteo percorrerà via Gramsci, porta di Vacca, via delle Fontane, le gallerie, piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Petrarca per concludersi in piazza Matteotti.

In uno spiazzo che si è tinto di rosa tanti i cartelli colorati da sfoggiare in piazza, dalle matrioske a quelli contro le politiche del governo a partire dal contestato decreto Pillon.