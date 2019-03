25 anni dalla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la scuola di Chiavari alla commemorazione alla Camera

Chiavari. In occasione del 25° anniversario della loro uccisione, si svolgerà il 20 Marzo a Roma, presso la Camera dei Deputati, la cerimonia istituzionale di commemorazione della giornalista Ilaria Alpi e del video operatore Miran Hrovatin.

La scuola secondaria di primo grado di Chiavari intitolata ad Ilaria Alpi è stata invitata a prendere parte alla celebrazione alla presenza del Presidente della Camera, Roberto Fico: invito che acquisisce ancora maggior valenza, se si pensa che solo tre scuole italiane presenzieranno all’evento. La scuola chiavarese, che fa parte del Comprensivo Chiavari 2, sarà rappresentata dalla dirigente scolastica, prof.ssa Carla Lesino, e da una delegazione di 18 alunni, guidati da alcuni insegnanti, scelti per rappresentare le sei classi terze.

L’amministrazione comunale, riconoscendo il valore e il prestigio di questo evento per la città di Chiavari, ha deciso di farsi carico delle spese relative alla trasferta a Roma, in modo da permettere a tutti gli alunni di parteciparvi gratuitamente. Inoltre, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Fiammetta Maggio, accompagnerà personalmente la delegazione per sottolineare l’attenzione che l’amministrazione chiavarese ha al caso, ancora irrisolto, della barbara uccisione di Ilaria e Miran.

I ragazzi saranno accolti a Roma da Mariangela Gritta Grainer, presidente dell’associazione Ilaria Alpi e parlamentare, che nella giornata di lunedì 25 Marzo sarà a Chiavari per intervenire al convegno pubblico, organizzato dalla scuola presso l’Auditorium San Francesco, per ricordare la giornalista.