WorldCats, domani parte la mostra internazionale felina alla Fiera di Genova

Genova. Parte domani in Fiera a Genova WORLDCATS 2019, il weekend più “micioso” dell’anno. 700 i gatti presenti in due giorni di gare di bellezza e di esposizione, vietata tassativamente la vendita di cuccioli. Patrocinata dalla FiFe e dall’Anfi – Associazione Nazionale Felina Italiana per promuovere la conoscenza del gatto di razza e non solo, a Worldcats si potranno ammirare straordinari esemplari di Maine Coon, i giganti americani, norvegesi delle foreste, i blu di Russia amati dagli Zar, gli American Curl con le orecchie a ricciolo, i Kurilian Bobtail con le code a pon-pon, i Bengal con il mantello leopardato, i ragdolls dagli occhi azzurri, i persiani, gli esotici, i siamesi e gli orientali, i Sacri di Birmania, chiamati anche gatti con i guanti per le estremità bianche, e i British Shorthair, i gatti della corte reale inglese, morbidi come cashmere. Non mancheranno i bellissimi micioni di casa, in tutta la loro bellezza e autenticità.

Alla cerimonia di apertura, dove sarà presentata ai partecipanti la giuria internazionale, prenderà parte l’assessore all’ambiente del Comune di Genova Matteo Campora. Nei pomeriggi di sabato e di domenica, alle 16.30, in programma il “Best in show”, con la scelta dei migliori soggetti in assoluto e dei tre vincitori nelle rispettive categorie: Adulti, Cuccioli e Neutri. Best in show separati, sabato per persiani ed esotici, domenica per i Maine Coon.

Ospite d’onore della manifestazione, ma fuori concorso, sarà una bellissima Sacra di Birmania, gatta più titolata del 2018. Con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere l’adozione di gatti disabili mascotte di Worldcats, per il quinto anno consecutivo, sarà Winston Binocolo Churchill, un bellissimo gatto cieco. Per chi è interessato a un’adozione “consapevole” saranno presenti i volontari del “I Gatti del Nettuno”, sul tema dei gatti disabili e la possibilità di effettuare anche adozioni a distanza saranno presenti in mostra le sezioni Oipa – Organizzazione Internazionale Protezione Animali di Modena e Rovigo.

Partecipazione speciale del WWF con la campagna “Salviamo gli oceani dalla plastica”, per avere informazioni dirette e redatte su basi strettamente scientifiche sullo stato dei nostri mari e adottare stili di vita più adeguati, attenti a non creare ulteriori danni all’ambiente. Presenti in mostra stand di prodotti per l’alimentazione e la cura degli animali, la Croce Gialla, la pubblica assistenza che in convenzione con la ASL3 effettua il servizio di soccorso animali.

La mostra è aperta dalle 10 alle 18.30 Il biglietto d’ingresso costa 8,50 euro per gli adulti, per i bambini l’ingresso è gratis fino a 3 anni. Biglietto ridotto a 6,50 euro per bambini fino a 12 anni, over 70 e studenti universitari.