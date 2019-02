Genova. Un weekend importante per il Basket Pegli, impreziosito da Minibasket in Rosa, circuito a tappe per le piccole cestiste dal 2013 al 2007 che domenica ha raggiunto, per la prima volta, Pegli e il PalaSharkers.

E’ ramificato su tutto il territorio ligure, organizzato dalla Fip Liguria in collaborazione con le società, e i Mini in Rosa sono ormai una realtà bellissima. “Ed è stata proprio una giornata piacevole, circa cinquanta bambine che ridono, giocano e si divertono in squadre miste” spiega la presidente del Basket Antonella Traversa.

Sul fronte agonistico, in Serie C Silver cade il Pegli a Rapallo dopo una partita non bellissima per contenuti tecnici ma molto combattuta ed in bilico fino agli ultimi possessi. Primi due quarti condizionati da moltissimi falli e parecchi errori in fase realizzativa, la Pro Recco conduce senza staccare e parziale 30-24.

Ripresa dove Pegli cambia marcia, recupera e supera Recco fino ad arrivare ad un più 5 a metà dell’ultimo quarto, qualche rimbalzo concesso e una bomba di Caddeo permette a Recco di riportarsi in vantaggio a 1 minuto dalla fine dove la maggiore precisione dalla lunetta dei rivieraschi sancisce il definitivo più 6.

Per Pegli un passo falso comunque dopo una gara gagliarda da sottolineare la grande prova di Daniele Nsesih solido in difesa e stratosferico in attacco (8 su 11 da due, 1 su 2 da tre e 4 su 6 dalla lunetta).

Per il settore giovanile doppio referto rosa per coach Ambrosini e i suoi Under 15 che espugnano Bordighera prima e Cogoleto poi. Quattro punti nel giro di 72 ore che fanno bene al gruppo e alla classifica. Cade l’Under 16 Eccellenza di coach Conte a Torino, al Palacus ospiti dell’Auxilium. Il collettivo arancioblù tiene botta ai forti piemontesi per bene 3 quarti, prima di alzare la definitiva bandiera bianca.

Vince il gruppo 2006 in casa contro l’AB Sestri, decisivo il parziale del secondo che regala ai pegliesi la vittoria. Netta vittoria 88-54, infine, per gli Under 18 regionali che regolano il Maremola. “In relazione all’ultimo match – fa sapere la dirigenza – la squadra, lo staff e la società porgono i migliori auguri all’atleta ospite infortunatosi bruscamente alla caviglia nel corso della partita”.

Il tabellino della prima squadra:

Pro Recco Basket – Basket Pegli 63-57

Pro Recco Basket: Caddeo 13, Ermirio 8, Cipollina, Bottino 10, Canepa, Giordano 1, Belingheri, Acerni 15, Carpaneto 10, Mariani 6. All. Bertini

Basket Pegli: Ferro 9, Penna 10, Zaio A. 3, Bricchetto 6, Nsesih 23, Mozzone E., Mozzone A. 5, Bochicchio, Zaio M., Grillo 1, All. Costa

Arbitri: Oro e Ciccangeli (Genova)