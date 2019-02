Voltri, ruba in un supermercato e poi aggredisce l’addetto alla vigilanza con un tubo

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un cittadino marocchino di 33 anni per il reato di rapina.

Sorpreso con merce non pagata oltre le casse della Pam di Voltri, il taccheggiatore ha reagito brandendo un tubo in metallo di circa mezzo metro, con cui ha prima minacciato e poi colpito a una mano l’addetto alla vigilanza, procurandogli una ferita.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti di una volante della Questura che hanno bloccato l’uomo e sequestrato il tubo metallico. I

l 33enne, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione, è stato arrestato per rapina.