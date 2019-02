Volo per la vita, bimbo di 8 mesi trasportato da Alghero al Gaslini grazie al Falcon 50 dell’Aeronautica militare

Genova. Ancora un volo per la vita per gli aerei dell’Aeronautica Militare Italiana, che sempre più spesso “decolla” per trasportare chi ha bisogno di “volare” da una parte all’altra del paese dietro alla speranza.

La scorsa notte un bimbo di 8 mesi in grave pericolo di vita è stato trasportato con un velivolo Falcon50 del 31° Stormo da Alghero a Genova, destinazione Gaslini.

Il bimbo è stato preso in carico dai medici dell’ospedale, che si sono messi immediatamente all’opera per salvargli la vita. Una opportunità “arrivata” dal cielo grazie ai piloti della nostra aeronautica.