Viabilità, rallentamenti alle uscite di Genova Aeroporto e Bolzaneto. Neve e ghiaccio su tratte in quota

Genova. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete autostradale genovese: si segnalano alcune situazioni di rallentamenti, ma derivanti dall’intenso traffico di spostamento del mattino.

Come spesso accade, code in uscita al casello di Genova Aeroporto, con rallentamenti che inizia da Pegli, e auto a passo d’uomo in uscita a Bolzaneto.

Sulle tratte più in quota delle nostre autostrade si segnalano precipitazioni nevose o ghiacciate, per cui si raccomanda prudenza. Al momento non si sono verificate particolari situazioni di criticità.